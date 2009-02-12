Запрограммировать формулы

Eсть программа под DOS на С++ (500 строк). Программа рассчитывает спектр света, который проходит через светофильтр. Получается график и массив данных. Программа на входе имеет несколько текстовых файлов и несколько параметров. Требуется ее портировать в Borland C++, создать интерфейс с TChart и таблицей. В таблице будет 3 столбца

1)входной параметр для DOS-овского алгоритма

2) X координата цвета

3)Y координата цвета.

X,Y считаются по прилагаемым формулам на основе результата DOS-овского алгоритма.

интерфейс позволяет

-задавать входные параметры для DOS-алгоритма (выбор 1 файла, ввод пары чисел)

-при выборе строчки в таблице рисует в TChart спектр света для данного случая

-сохранять таблицу в текстовый файл

-печатать таблицу