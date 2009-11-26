Исправить документ (снять ограничения по тексту)

ПрочееЗавершен4 заявки306 просмотров
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Имеется документ Ворд, в котором можно печатать только в выделенных местах. Надо снять эти ограничения чтобы можно было печатать в любом месте документа.

14 лет назад
Demien2010
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
VIGuY
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сделал всё просто замечательно, ещё и со здоровой инициативой) Отзыв положительный.
Очень приятно иметь дело с Инной!)) надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
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