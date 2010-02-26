Нарисовать схему в PCAD

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Закрыт4 заявки267 просмотров

Нужно отрисовать схему в PCAD по готовой принципиальной схеме.

http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_RD_5_06.gif

Есть готовое устройство по этой схеме, но не подходит SMD монтаж + плата на мой взгляд очень большая и не оптимизированная.

Нужно сделать ее намного компактнее:

- дисплей может быть отделен от платы;

- кнопки управления тоже могут быть отделены для удобного размещения в коробочке.

Готовое изделие http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392

Цены не ломите. Работа не пыльная.

Читайте название темы! Отрисовать в PCADe!!!!!

15 лет назад
Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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