Перерисовать в векторе

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Завершен12 заявок310 просмотров

3 подобных чертежа(см аттач) отрисовать в corel'е

цены и сроки плиз в личку

17 лет назад
artlog
Иван 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Energie
44 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$40
3 дня
Работу выполнила безукоризненно И просто приятный в общении человек. 100 баллов

Заявки фрилансеров

Energie
44 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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