Разработка хедера на сайт музыкальной тематики

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен10 заявок206 просмотров

Нужно разработать хедер на сайт музыкального направления . Примеры дам . Сразу говорю, ничего замиславатого, потому выигрывает тот, кто поставит меньшую цену, когда ознакомится с заданием полностью

аська 367933309

[email protected]

16 лет назад
tempdrag
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад
$30
1 день
Все сделано замечательно . Проявил терпение, отправлял проект на изменения, очень уже я придирлив . Работа выполнена замечательно, учтены все мои пожелания, за 30 минут . Приятно работать с ним
Понравилась работа с Андреем. Он оплатил вдвое больше чем я запрашивал сначала, поэтому и результат работы превзошел все ожидания. Надеюсь в будущем будем работать почаще!

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Эффект пишущей машинки для формул.

    Эффект пишущей машинки - это когда текст появляется последовательно, буква за буквой, как будто его набирают на машинке. Что нужно: Научить меня как сделать такой эффект для формул в PowerPoint, либо ...

    PowerPoint
    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка графического меню для мультимедиа диска

    Для информационного мультимедийного диска, посвященного свадебной тематике, требуется создать привлекательное графическое меню (желательно используя программу Auto Play Media Studio). Меню должно состоять из трех частей, каждая из которых будет содержать отдельный ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установить видео чат

    Нужно купить видео чат (дам ссылку) ,русифицировать и скинировать его в сайт. Расчет через безопасную сделку . Нужна карта VISA для покупки видео чата через платежную систему PAYPAL. К видео чату прилагаются все исходники.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обратотка pdf презентации

    Есть pdf файл с презентацией. Он весит много и долго открывается. Нужно уменьшить его размер. Кроме этого, нужно поменять номер телефона в презентации. Пожалуйста, пишите стоимости работы. Спасибо

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сборочный чертеж

    В архиве задание и пример работы. Сделать точно так. Нарисовать фигуру в сборе в трех проекциях, и каждую деталь отдельно Нарисовать нужно в Corel Аська 431-763-86три

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад