Нужно сверстать 4 страницы в Microsoft Visio и затем,возможно,ещё страниц 10-15.Пишите на vacancies () taitserve.com .
Разработка хедера на сайт музыкальной тематики
Нужно разработать хедер на сайт музыкального направления . Примеры дам . Сразу говорю, ничего замиславатого, потому выигрывает тот, кто поставит меньшую цену, когда ознакомится с заданием полностью
аська 367933309
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