Эффект пишущей машинки для формул.

Эффект пишущей машинки - это когда текст появляется последовательно, буква за буквой, как будто его набирают на машинке.

Что нужно:

Научить меня как сделать такой эффект для формул в PowerPoint, либо указать мне другую программу, которая это может.

Дополнение:

Резать формулу на отдельные символы нельзя.