Эффект пишущей машинки для формул.

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Закрыт5 заявок254 просмотра

Эффект пишущей машинки - это когда текст появляется последовательно, буква за буквой, как будто его набирают на машинке.

Что нужно:

Научить меня как сделать такой эффект для формул в PowerPoint, либо указать мне другую программу, которая это может.

Дополнение:

Резать формулу на отдельные символы нельзя.

PowerPoint
16 лет назад
Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

yusrom
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$11
1 день

Заявки фрилансеров

yusrom
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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