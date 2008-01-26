Разработка внешнего вида документов

$50
ПрочееЗавершен11 заявок557 просмотров
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Задача: изменить внешний вид двух документов для клиентов компании на более «дорогой» и профессиональный в новой корпоративной гамме.

Описание: 2 документа (предложение клиентам и описание услуги для сотрудников компании-клиента) выполнены в ярких цветах с неаккуратными картинками, т.е. не выглядят профессионально и качественно. Документы составлены в ворде, каждый раз после изменения данных о конкретном клиенте переводятся сотрудниками в pdf. Необходимо изменить внешний вид документов (макетов в ворде) и сделать их более качественными.

1 этап: утверждение шаблона, м.б. выбор из вариантов.

2 этап: изготовление и передача измененного макета в ворде.

Подробности почтой (ссылка на сайт, старые образцы 2 документов).

16 лет назад
alex_nep
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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Proximus
43 годаУкраина
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16 лет назад
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Swar
34 годаРоссия
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