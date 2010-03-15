Требуется маленькая доработка меню на joomla.
Слайд шоу на jquery
Нужно сделать слайд шоу с навигацией для ucoz, Сделать так,чтобы в последующем можно было менять картинки.
http://s006.radikal.ru/i213/1002/8b/15703c923149.j... вот макет
PSD предоставлю.
Цена работы 100 рублей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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