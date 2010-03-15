Слайд шоу на jquery

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка185 просмотров

Нужно сделать слайд шоу с навигацией для ucoz, Сделать так,чтобы в последующем можно было менять картинки.

http://s006.radikal.ru/i213/1002/8b/15703c923149.j... вот макет

PSD предоставлю.

Цена работы 100 рублей

jQuery
15 лет назад
litr
32 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Хороший, ответственный специалист, работу сделал до конца, вточности как я просил. Рекомендуую!
Хороший заказчик подробно и понятно объясняет что нужно! Знает чего хочет! Хорошо с ним работать! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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