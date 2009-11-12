Цветовая гамма

$50
ПрочееЗакрыт17 заявок350 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание набора цветов для использовании в дизайне сайта.

на выходе должно быть psd с тремя(минимум) прямоугольниками заполненные градиентом

14 лет назад
lhavi
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Xml-фид от партнерской программы

    $7

    Нужно научить меня ставить на сайт (DLE) xml-фид от партнерской программы Clickcashmoney. iFrame фид ставлю сам, но нужен именно xml. У кого был опыт работы с этим фидом, прошу научить меня, как его ставить (для ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать блок (кнопку) для товаров

    Нужно создать блок-кнопку для презентации товаров на сайте. Пример: http://store.microsoft.com/microsoft/Gaming/category/302 Это не значит что нужно плагиатить с выше указанной ссылке, это просто пример Наброску смотрите во вложении Требования: Совместимость

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подредактировать цвета в adlabs

    Существует посещаемый сайт. Раньше по одному коду приносил нормальную сумму в день, после того как я случайно подправил цвета блока, и т.д - заработок упал в 3-4 раза.. В общем нужно сделать следующие: Я вам даю ссылку на ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать дизайн forum.ufapr.ru

    Необходимо сделать дизайн форума, согласно основного сайта http://ufapr.ru/, что бы лента была вертикальной

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Картинка для полиграфии: Карта СПб

    $50

    Требуется картинка СПб карты, возможно что-то типа 3D качество для календаря! естесвенно куплю) лучше современная-глянцевая, но рассматриваю)) Спасибо-пишите)

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовка карточки товара в интернет-магазине

    $100

    На сайте имеются карточки товаров. Например: http://puresoft.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=1992 (без подразделов) http://puresoft.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=1129 (c подразделами). Так как товары у нас сложные (многовариантные, то есть одному товару может соответствовать великое множество подтоваров), поэтому структура их представления в карточке тоже не всегда проста. ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Html дизайн одной странички

    $10

    Собственно нужно сделать простенький но в то же время красивый html дизайн без графики, только таблицами,, тегами и тому подобным.... страничка будет как бы рекламкой подписки на subscribe.ru на странице будет находится код самой подписки, и какой ...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад