Нужно научить меня ставить на сайт (DLE) xml-фид от партнерской программы Clickcashmoney. iFrame фид ставлю сам, но нужен именно xml. У кого был опыт работы с этим фидом, прошу научить меня, как его ставить (для человека, разбирающегося в xml, думаю, это вообще не проблема).