Xml-фид от партнерской программы

$7
ПрочееЗавершен2 заявки171 просмотр
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Нужно научить меня ставить на сайт (DLE) xml-фид от партнерской программы Clickcashmoney. iFrame фид ставлю сам, но нужен именно xml. У кого был опыт работы с этим фидом, прошу научить меня, как его ставить (для человека, разбирающегося в xml, думаю, это вообще не проблема).

14 лет назад
tipzozborova
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
DeltaFan
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$14
1 день
Сделал все четко и быстро, следуя при этом моим пожеланиям. Свое дело знает. Приятно работать!
Отличный заказчик! Советую с ним работать.
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