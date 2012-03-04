Необходимо нарисовать схему проезда. В приложенном файле нарисовано, что должно быть. Думаю можно сделать в виде карандашного наброска, но не уверен как это будет выглядеть. Или жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://opalubka-moskva.ru/ в верхнем меню необходимо заменить номер телефона на 8-985-998-45-63 (многоканальный)
Сайт находиться в редакторе 1С Битрикс, ссылка http://opalubka-moskva.ru/bitrix/admin/
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