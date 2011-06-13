Интеграция + настройка + дополнительный модуль

Размещать коды (на сайтах) для размещения их на биржах сапе, линкфид, трастлинк. Оплата по договоренности. Cms разные, в том числе самописгые.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать макет из PSD, интегрировать его в систему HostCMS версии "Корпорация", провести полную настройку системы (основа сайта это магазин с каталогом товаров) + разработать дополнительный модуль (уникальные скины для каждой категории товаров, т.е. грубо говоря своя цветовая схема категории + фон, типо как в твиттере). Предложения оставляйте по следующей форме:
1. контакт icq
2. срок выполнения работы
3. ценник
4. примеры работ на HostCMS
Новичков и людей не специализирующихся на HostCMS прошу не беспокоить: )
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