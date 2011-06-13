Интеграция + настройка + дополнительный модуль

Требуется сверстать макет из PSD, интегрировать его в систему HostCMS версии "Корпорация", провести полную настройку системы (основа сайта это магазин с каталогом товаров) + разработать дополнительный модуль (уникальные скины для каждой категории товаров, т.е. грубо говоря своя цветовая схема категории + фон, типо как в твиттере). Предложения оставляйте по следующей форме:

1. контакт icq

2. срок выполнения работы

3. ценник

4. примеры работ на HostCMS

Новичков и людей не специализирующихся на HostCMS прошу не беспокоить: )