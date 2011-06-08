3 задания по "1С: Предприятие"

Добрый вечер! Нужно построить гистограмму нормального распределния по матрице в MathCad. Гистограмма должна получиться двумерной подобно гистограмме изображения (чем по сути и является матрица).График должен характеризовать частоту встречаемости в матрице элементов с одинаковым значением. Пожалуйста, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток.
Необходимо в сжатые сроки выполнить три задания в среде 1С Предприятие.
В задания входит создание справочников, документов и проводок.
Совместно с проектом требуется пояснение основных моментов, что и как было сделано.
Файл заданий в приложении.
Цену будем корректировать вместе с вами. Смотрите задания - называйте свою цену.
P.S. Господа фрилансеры, приношу свои извинения, но в связи с изменившейся ситуацией вынужден закрыть проект.
Спасибо всем, кто был готов помочь.
Вечером закрою проект.
- Похожие заказы
- Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Модель розподіленої підсистеми індексування пошукової машини Модель построена, требуется написать ее подробное описание и ее тестирование! СрочноЗакрыт13 лет назад
Нужна форма под приложение (приложение запускной файл игры - лаунчер) на выходе должен быть template собраный в приложение без никакого функционала, и его исходник Выполнено должно быть только на С++ Microsoft Visual 2010 , Windows API Only или Microsoft Visual ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен плагин для Pidgin'a под Linux. Суть: есть плагин - musictracker, который показывает какая песня играет сейчас у собеседника. Нужно дописать его или написать новый так, чтобы проигрываемую песню искать по названию на ресурсе Jamendo.com ...Закрыт13 лет назад
Внести ряд правок в движек дле + дописать модуль (добавление объявления на сайте недвижимости). Без предоплаты: скинул ТЗ, сделали, оплатил.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $300
Составление БД программ (около 400) и проверка их тихой установки на компьютере . --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Забивка программ в БД через специальную программу. А именно название, сайт, ссылки на руские, английские дистрибутивы, ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Проектирование быстродействующего устройства ЭВМ с интеграцией 125000 лэ в объеме МКМ.Закрыт13 лет назад
Нужен парсер с сайта на сайт. На сайте стоит авторизация.Прочее6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо выгрузить в EXCEL базу. Базу вышлю после согласованияПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайтик на joomle - сапа стоит давно, но проблема была всегда, новые страницы, которые добавляются на сайты - сапа не видит. Желательно решить данную проблему, или же как вариант - переустановить сапу. Аська 13328один4Закрыт13 лет назад