3 задания по "1С: Предприятие"

Всем доброго времени суток.

Необходимо в сжатые сроки выполнить три задания в среде 1С Предприятие.

В задания входит создание справочников, документов и проводок.

Совместно с проектом требуется пояснение основных моментов, что и как было сделано.

Файл заданий в приложении.

Цену будем корректировать вместе с вами. Смотрите задания - называйте свою цену.

P.S. Господа фрилансеры, приношу свои извинения, но в связи с изменившейся ситуацией вынужден закрыть проект.

Спасибо всем, кто был готов помочь.

Вечером закрою проект.