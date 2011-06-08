3 задания по "1С: Предприятие"

$100
ПрочееЗакрыт7 заявок205 просмотров
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Всем доброго времени суток.

Необходимо в сжатые сроки выполнить три задания в среде 1С Предприятие.

В задания входит создание справочников, документов и проводок.

Совместно с проектом требуется пояснение основных моментов, что и как было сделано.

Файл заданий в приложении.

Цену будем корректировать вместе с вами. Смотрите задания - называйте свою цену.

P.S. Господа фрилансеры, приношу свои извинения, но в связи с изменившейся ситуацией вынужден закрыть проект.

Спасибо всем, кто был готов помочь.

Вечером закрою проект.

13 лет назад
Strider007
Дмитрий 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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