Забивка БД программами. Тестирование установки.

Проектирование быстродействующего устройства ЭВМ с интеграцией 125000 лэ в объеме МКМ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Составление БД программ (около 400) и проверка их тихой установки на компьютере .
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1. Забивка программ в БД через специальную программу.
А именно название, сайт, ссылки на руские, английские дистрибутивы, 32/64 разрядные версии, русские, английские описания и т.д.
2. Поиск ключей тихой установки в интернете. Проверка установки программ с ключами тихой установки на виртуальной машине или настоящем компьютере.
3. Тестирование установки на Windows XP 32bit, Windows XP 64bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
Источник информации: прилагающийся список, файловые архивы типа softportal.ru, сервис allmyapps и др.
p.s.
1. обратить внимание на IE и подобные, где много разных версий (3-5)
2. попадаются динамические ссылки, брать только ссылки только с официальных серверов
3. сложные варианты типа iTunes описываются в отдельном текстовом файле.
4. итог работы: бд с 400 программами. После проверки - иконка должна быть зеленая.
5. все вводимые программы также заносятся в текстовый файл.
6. В лицензию целый PDF забивать не нужно.
7. Английские 'sub, desc, lic' всегда первые.
8. Оплата по результатам работы.
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