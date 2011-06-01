Забивка БД программами. Тестирование установки.

Составление БД программ (около 400) и проверка их тихой установки на компьютере .

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Забивка программ в БД через специальную программу.

А именно название, сайт, ссылки на руские, английские дистрибутивы, 32/64 разрядные версии, русские, английские описания и т.д.

2. Поиск ключей тихой установки в интернете. Проверка установки программ с ключами тихой установки на виртуальной машине или настоящем компьютере.

3. Тестирование установки на Windows XP 32bit, Windows XP 64bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit

Источник информации: прилагающийся список, файловые архивы типа softportal.ru, сервис allmyapps и др.

p.s.

1. обратить внимание на IE и подобные, где много разных версий (3-5)

2. попадаются динамические ссылки, брать только ссылки только с официальных серверов

3. сложные варианты типа iTunes описываются в отдельном текстовом файле.

4. итог работы: бд с 400 программами. После проверки - иконка должна быть зеленая.

5. все вводимые программы также заносятся в текстовый файл.

6. В лицензию целый PDF забивать не нужно.

7. Английские 'sub, desc, lic' всегда первые.

8. Оплата по результатам работы.