Нужно сделать парсер с сайта на сайт (есть автор.)

Необходимо выгрузить в EXCEL базу. Базу вышлю после согласования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер с сайта на сайт. На сайте стоит авторизация.
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