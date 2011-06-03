Модель индексирования поисковой машины

Нужна форма под приложение (приложение запускной файл игры - лаунчер) на выходе должен быть template собраный в приложение без никакого функционала, и его исходник Выполнено должно быть только на С++ Microsoft Visual 2010 , Windows API Only или Microsoft Visual ...
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Модель розподіленої підсистеми індексування пошукової машини
Модель построена, требуется написать ее подробное описание и ее тестирование!
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