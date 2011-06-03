Модель индексирования поисковой машины

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Модель розподіленої підсистеми індексування пошукової машини

Модель построена, требуется написать ее подробное описание и ее тестирование!

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13 лет назад
staed
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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