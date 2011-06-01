Плагин для Pidgin

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Нужен плагин для Pidgin'a под Linux.

Суть: есть плагин - musictracker, который показывает какая песня играет сейчас у собеседника. Нужно дописать его или написать новый так, чтобы проигрываемую песню искать по названию на ресурсе Jamendo.com и воспроизводить по выбору пользователя. На Jamendo открыт API с примерами работы с системой.

13 лет назад
losttut
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад