Нужен плагин для Pidgin'a под Linux.

Суть: есть плагин - musictracker, который показывает какая песня играет сейчас у собеседника. Нужно дописать его или написать новый так, чтобы проигрываемую песню искать по названию на ресурсе Jamendo.com и воспроизводить по выбору пользователя. На Jamendo открыт API с примерами работы с системой.