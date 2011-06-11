Внести ряд правок в движок дле + дописать модуль

ПрочееЗавершен1 заявка159 просмотров
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Внести ряд правок в движек дле + дописать модуль (добавление объявления на сайте недвижимости).

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13 лет назад
alberbonav
Альберт 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$60
2 дня
Работа была сделана в срок и весьма отлично. Рекомендую, по дле хороший специалист.
Отличный заказчик, дает четкое ТЗ и никаких "там еще надо подправить". Буду рад сотрудничать еще :)