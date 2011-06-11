Внести ряд правок в движок дле + дописать модуль

Составление БД программ (около 400) и проверка их тихой установки на компьютере . --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Забивка программ в БД через специальную программу. А именно название, сайт, ссылки на руские, английские дистрибутивы, ...
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Внести ряд правок в движек дле + дописать модуль (добавление объявления на сайте недвижимости).
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