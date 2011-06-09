Требуется система сбора статистики (аналог hotlog.ru, яндекс метрики и т.п.)

Разработка с нуля не рассматривается, нужно взять что-то готовое и докрутить под нужды проекта. Поэтому нужен человек, работавший над созданием подобной системы. Рассматриваем варианты приобретения готовой системы или лицензии на ее использование и модернизацию.

Основные требования – бесперебойный сбор статистики со счетчиков и других источников, работа под большой нагрузкой, возможность масштабирования, возможность доработки.

Конкретные задачи будут зависеть от того что уже реализовано.

Первая задача – развернуть на нашем сервере систему статистики, с которой Вы работали.

Оплата сдельная