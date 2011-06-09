Графика

ПрочееЗакрыт4 заявки236 просмотров
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Имеется изображение с количеством разных оттенков от 5-ти до 30-ти, разрешение до 1000 пикселей по большей стороне. В выходной файл нужно вывести: {номер оттенка ( RGB палитра )}.{количество пикселей данного оттенка}.

Предлагайте цену. Оплата wmz/wmг. Если все будет еще и в визуальном интерфейсе с соответствующими полями, то это только +

13 лет назад
HUKUTA_UA
Никита 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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