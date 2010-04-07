Файл пример, прикреплен. Вообщем есть большой файл с информацией и очень много мелких проблем, которые мешают его нормально импортировать в базу. пример того что есть и что надо сделать: ...
Написание игры Pao Pao на Visual Basic
Полагаю всем известна игра PAO PAO.
Необходимо написать на Visual Basic 6.0 или Visual Basic.NET (желательно) функцию рисования ломанной линии между одинаковыми картинками (с изгибом не более 2-х раз).
Игру можно скачать: http://freeway.kz/soft_paopao.zip
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