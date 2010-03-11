Поиск URL на странице с последующим открыванием их в браузере. Программа которая могла бы на странице(сайте) получать все урлы с определенным совпадением символов, к примеру: Есть гипперссылки на ...
Таблицы в файле XLS приветсти в порядок
Файл пример, прикреплен.
Вообщем есть большой файл с информацией и очень много мелких проблем, которые мешают его нормально импортировать в базу.
пример того что есть и что надо сделать:
1. самые нормальные строчки - 3, 9, 18
2. текст из ячеек С4 и С5 почему то в разных ячейках, хотя должен быть в одной, без пробелов и вместе
3. строчки 6,7,8.. зачем то там 3 строчки, а не одна... тоже проблема.
4. строчки 15, 16, 17.. опять вс е долно быть в одной строке и вместе D15 и D16
5. 19-35 почему так не понятно .. должна быть одна строчка! т.е. все должно быть в 19 строке
6. D36 текстовая ссылка... ссылку надо убрать
сам файл большой 1.5Мб
вообщем нужно чтобы данные были правильно раскиданы в таблице.
Жду предложений по цене.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее11 заявокЗакрыт15 лет назад
Не могу справиться с почтовой программой. Заплачу за консультацию.Прочее1 заявкаЗакрыт15 лет назад
После запуска программы должно открыться окно для ввода логина и пароля. После нажатия на кнопку Ок должно вывестись на екран некоторое сообщение. Кто сможет сделать пишите ! ICQ 593 390 896Прочее10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен программист решить настройки на форуме обращаемся по аське 848148 или в личку пмшем!!Закрыт15 лет назад
Kiamsk.ru Нужно чтобы категории были как в прайсе Марка Производитель Артикул Наименование Модель Цена закупки Кол-во Срок доставки Поставщик Цена ...Прочее1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Срочно нужно научиться подгружать прайс из Exel на прайс. Срочно!!!!! 552668596Прочее2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
В сайт на самодельной системе управления контентом необходимо внести изменения. Поправить форму регистрации на сайте и подтверждения e-mail. А так же другие подобные поправки, сроки и бюджет важны.Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется специалист по вебассисту(шопскрипт).Нужно визуальная коректировка карточки заказа. Прошу аськи оставлять в проекте и в личкуЗакрыт15 лет назад
Только для тех у кого есть опыт работы!Закрыт15 лет назад
Здравствуйте, есть DLE forum, нужно сделать следующее: 1. Ссылка на подфорум (на главной форума forum.site.ru) выглядит site.ru/forum/forum.. а нужно сделать forum.site.ru/forum... 2. При выводе последних тем форума на главную сайта, отображается ...Закрыт15 лет назад