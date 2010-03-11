Таблицы в файле XLS приветсти в порядок

Файл пример, прикреплен.

Вообщем есть большой файл с информацией и очень много мелких проблем, которые мешают его нормально импортировать в базу.

пример того что есть и что надо сделать:

1. самые нормальные строчки - 3, 9, 18

2. текст из ячеек С4 и С5 почему то в разных ячейках, хотя должен быть в одной, без пробелов и вместе

3. строчки 6,7,8.. зачем то там 3 строчки, а не одна... тоже проблема.

4. строчки 15, 16, 17.. опять вс е долно быть в одной строке и вместе D15 и D16

5. 19-35 почему так не понятно .. должна быть одна строчка! т.е. все должно быть в 19 строке

6. D36 текстовая ссылка... ссылку надо убрать

сам файл большой 1.5Мб

вообщем нужно чтобы данные были правильно раскиданы в таблице.

Жду предложений по цене.