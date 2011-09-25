Написать 8 программ на C++

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт3 заявки308 просмотров

Нужно написать 8 программ на C++.очень простеньких.Срок = 9 часов.

контакты: icq 41205555 или личка тут!

14 лет назад
tauali
Елнар 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

bequick
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Все задачи были сделаны в срок и отправлены работадателю. Однако он скрылся и не заплатил за проект. Будьте внимательны с ним. Номер его icq 41205555

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bequick
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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