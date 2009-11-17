Отформатировать столбец в EXCEL

Приветствую всех!!

Необходимо отформатировать данные следующим образом:

1) текст в ячейках имеет вид Discoverer M+S 255/70 R16 111S. Нужно удалить всё, начиная с ***/... где *** - цифры. То есть если отформатировать эту строку, то будет Discoverer M+S

2) также сделать тоже самое, только удалив всё начиная с символа |

пример: имеется текст 584214|584216, нужно сделать чтобы было 584214

Базу данных не прилагаю, не разрешено. Если б вы написали функции или описали что и как сделать. Excel знал хорошо, поэтому многое помню, но это нет.

Спасибо за внимание, жду.

ICQ 444380386