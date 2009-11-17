Отформатировать столбец в EXCEL

ПрочееЗавершен5 заявок310 просмотров
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Приветствую всех!!

Необходимо отформатировать данные следующим образом:

1) текст в ячейках имеет вид Discoverer M+S 255/70 R16 111S. Нужно удалить всё, начиная с ***/... где *** - цифры. То есть если отформатировать эту строку, то будет Discoverer M+S

2) также сделать тоже самое, только удалив всё начиная с символа |

пример: имеется текст 584214|584216, нужно сделать чтобы было 584214

Базу данных не прилагаю, не разрешено. Если б вы написали функции или описали что и как сделать. Excel знал хорошо, поэтому многое помню, но это нет.

Спасибо за внимание, жду.

ICQ 444380386

14 лет назад
bakievrustem
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
PVA
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчику можно доверять на 100% Оплата произведена даже в большем объем чем указано и уже после того как программа была выслана. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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