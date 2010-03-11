Полагаю всем известна игра PAO PAO. Необходимо написать на Visual Basic 6.0 или Visual Basic.NET (желательно) функцию рисования ломанной линии между одинаковыми картинками (с изгибом не более 2-х раз). Игру можно ...
Развести схему
Необходимо развести схему, схема не сложная смотри ниже
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
Файл пример, прикреплен. Вообщем есть большой файл с информацией и очень много мелких проблем, которые мешают его нормально импортировать в базу. пример того что есть и что надо сделать: ...Закрыт15 лет назад
Поиск URL на странице с последующим открыванием их в браузере. Программа которая могла бы на странице(сайте) получать все урлы с определенным совпадением символов, к примеру: Есть гипперссылки на ...Прочее11 заявокЗакрыт15 лет назад
Не могу справиться с почтовой программой. Заплачу за консультацию.Прочее1 заявкаЗакрыт15 лет назад
После запуска программы должно открыться окно для ввода логина и пароля. После нажатия на кнопку Ок должно вывестись на екран некоторое сообщение. Кто сможет сделать пишите ! ICQ 593 390 896Прочее10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен программист решить настройки на форуме обращаемся по аське 848148 или в личку пмшем!!Закрыт15 лет назад
Kiamsk.ru Нужно чтобы категории были как в прайсе Марка Производитель Артикул Наименование Модель Цена закупки Кол-во Срок доставки Поставщик Цена ...Прочее1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
В сайт на самодельной системе управления контентом необходимо внести изменения. Поправить форму регистрации на сайте и подтверждения e-mail. А так же другие подобные поправки, сроки и бюджет важны.Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется специалист по вебассисту(шопскрипт).Нужно визуальная коректировка карточки заказа. Прошу аськи оставлять в проекте и в личкуЗакрыт15 лет назад
Только для тех у кого есть опыт работы!Закрыт15 лет назад