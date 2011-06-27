Добавить сайт в ЯК на платной основе.

Нужно сделать так что бы на платной основе сайт skorodom.com

добавили в Яндекс Каталог.

Служба поддержки Яндекса пишет что сайт не соответствует требования каталога,

так вот задача сделать сайт таким что бы он соответствовал требованиям Яндекса.

Свои предложения по срокам, стоимости и возможных действиях пишите в заявке.......

Заявки оставленные с текстом "готов выполнить" и подобные буду удалять