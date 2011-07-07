Исправление сайта

Необходимо исправить в настройках плагина Фейсбук, чтобы он не смешивал все комментарии ко всем заметкам в одну кучу. Чтобы каждый комментарий отображался только на той странице (к той заметке) к которой он был написан. А те, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Первое задание- очистить место на диске у хостера. На данном хосте имеется 4 действующих домена:
Три действуют. Один просто пустой домен: prodam-hp.ru .Нужно освободить около 100-200 мб. (сжать фото в домене dodges.com.ua - и заново разместить) Не удалить, а просто сжать.
2. Поменять тему- шаблон домена prodamnedvizhimost.ru на другой шаблон (на свой вкус- журнальной тематики, на кшалт премиум темы) Движок- Вордпресс. Главное- корректное отображение фото. Я так понимаю, что они не отображаются из- того, что фото подписанны кирилицей. Раньше отображались корректно, после выпуска версии 3,1 начались проблемы. Возможно, что проблема началась после переноса на другой хостинг.
3. На свое усмотрение залить либо- какой- шаблон- тему на домен prodam-hp.ru, перед этим почистив эту папку, если есть там что-то. Я потом буду переливать другой шаблон. Конечно, хотелось бы, чтобы изначально залили красивый шаблон. В будущем планирую приспособить под мини интернет - магазин. Это также на Вордпрессе должно быть.
В общем работа такая- кто умеет быстро делать тот справиться за час - два. Мне же понадобиться неделя.
- Похожие заказы
- $5Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Необходимо провести сравнение систем биллинга, доступных на российском рынке, и подготовить аналитическую записку. Краткое описание задачи в прикреплённом файле. Общий бюджет – $1000. Срок – 1 месяц. Задача решается и оплачивается поэтапно (этапы – в описании). Оплата этапов обсуждается. В направляемой ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо интегрировать готовый шаблон в установленную на сайт CMS WordPress.Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $15
Здравствуйте. Нужна починка трекера, а то после переезда многие раздачи у пользователей на компах в статусе ошибки "Invalid info hash" Трекер на базе движка TorrentPierПрочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Небольшая доработка сайта на MODx Revolution.Закрыт12 лет назад
Надо оптимизировать сайт под определённые ключевые слова,сайт на HTMLПрочее8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек который сможет обеденить биллинг Whmcs с панелью gamecp все уже залито на сервер нужно просто покапаться в настрйоках и все настроить Стоимость пишите сами и контакты как с вами связатьсяЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть ролик залитый на youtube(социальная тематика). Необходимо сделать 5000 просмотров этого ролика. От исполнителя цена и сроки. В данный момент есть предложение 499р за 1000 просмотровПрочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно пропиарить мою страницу вконтакте. Пишите либо сюда, либо на почту [email protected]Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать и поставить меню на форум (движок vBulletin 3.8.4). Меню с разделами и подразделами: --------------- Общение - форум - знакомства - блоги Новости - В стране и мире - В Тамбове Недвижимость Отдых - ...Закрыт12 лет назад