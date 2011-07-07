Исправление сайта

1. Первое задание- очистить место на диске у хостера. На данном хосте имеется 4 действующих домена:

dodges.com.ua

prodam-hp.ru

prodamnedvizhimost.ru

terradrive.kiev.ua

Три действуют. Один просто пустой домен: prodam-hp.ru .Нужно освободить около 100-200 мб. (сжать фото в домене dodges.com.ua - и заново разместить) Не удалить, а просто сжать.

2. Поменять тему- шаблон домена prodamnedvizhimost.ru на другой шаблон (на свой вкус- журнальной тематики, на кшалт премиум темы) Движок- Вордпресс. Главное- корректное отображение фото. Я так понимаю, что они не отображаются из- того, что фото подписанны кирилицей. Раньше отображались корректно, после выпуска версии 3,1 начались проблемы. Возможно, что проблема началась после переноса на другой хостинг.

3. На свое усмотрение залить либо- какой- шаблон- тему на домен prodam-hp.ru, перед этим почистив эту папку, если есть там что-то. Я потом буду переливать другой шаблон. Конечно, хотелось бы, чтобы изначально залили красивый шаблон. В будущем планирую приспособить под мини интернет - магазин. Это также на Вордпрессе должно быть.

В общем работа такая- кто умеет быстро делать тот справиться за час - два. Мне же понадобиться неделя.