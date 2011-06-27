Нужно сделать частичную рассылку на сайте

ПрочееЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Здравствуйте,нужно сделать частичную рассылку на сайте,сайт написан на симфони!

Нужен человек с которым можно говорить в скайпе голосом

12 лет назад
hund65
Чекин 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
golinski
Михаил 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
1 день
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