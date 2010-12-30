Задача внести доработки на сайт который уже работает в сети. Сайт сделан на версии 1С-Битрикс-Стандарт. ТЗ приложено. Более детальное описание ТЗ предоставлю после согласования работы. Остальные в частной беседе.
Графики в Flex
Нужно сделать графики для отображение данных
Примеры графиков, которые будут использоваться:
http://flex.amcharts.com/examples/rotated_axis_labels
http://flex.amcharts.com/examples/save_chart_as_image
Заявки фрилансеров
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