Столкнулся с проблемой: не отображается блок вывода цветовой гаммы обуви. Уже всю голову сломал. Пример: hector-rusland.ru/?cat=3 участок кода который генерит вордпресс, и который не отображается: ...
Нужно платное решения в сложной ситуации
Такая ситуация: у меня 9 сайтов строительной тематики, но разных категорий. (электрики, сантехники, отделочники, фасадчики и тд)
но везде указан один телефон. мне сказали что яндексу это не нравится и называется это у него "Аффилированные сайты"
нужно найти решение как выйти из этой ситуации. телефон картинкой или noindex поставить или другой вариант.
оплата яндекс.деньгами если можно.
Выбранный исполнитель
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