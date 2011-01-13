Нужно платное решения в сложной ситуации

Такая ситуация: у меня 9 сайтов строительной тематики, но разных категорий. (электрики, сантехники, отделочники, фасадчики и тд)

но везде указан один телефон. мне сказали что яндексу это не нравится и называется это у него "Аффилированные сайты"

нужно найти решение как выйти из этой ситуации. телефон картинкой или noindex поставить или другой вариант.

оплата яндекс.деньгами если можно.