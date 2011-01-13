Нужно платное решения в сложной ситуации

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Завершен2 заявки158 просмотров

Такая ситуация: у меня 9 сайтов строительной тематики, но разных категорий. (электрики, сантехники, отделочники, фасадчики и тд)

но везде указан один телефон. мне сказали что яндексу это не нравится и называется это у него "Аффилированные сайты"

нужно найти решение как выйти из этой ситуации. телефон картинкой или noindex поставить или другой вариант.

оплата яндекс.деньгами если можно.

14 лет назад
712033
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$50
1 день
Всегда на связи, любые виды консультаций, помощь в смежных вопросах, оперативное решение сложных вопросов.
Рад сотрудничеству. Приятный в общении человек. Рекомендую

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Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад

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