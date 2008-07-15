Есть сайт – www.gorizont.co.ua. Задача – сделать презентационный диск из него (выкачать сайт, проверить структуру и т.д., проверить на кросс-браузерность, сделать авторан index.htm, сделать иконку для диска). Нужна как-бы офлайн-версия сайта :) Жду ...
Из исходного дизайна создать тему для WordPress
Нужно сделать примерно так: http://blog.rubaloffshore.com/.
Основной дизайн тут: http://www.rubaloffshore.com/.
Нужно:
1. Вывести два заголовка последних новостей или статей на главной странице.
2. Сделать как тему вопрдпресс, что бы ее можно было перенести на любой блог и не менять ничего в коде самого блога.
3. Реализовать верхнее меню так же как и в основном дизайне. Элементы меню — страницы в WordPress.
4. Сайдбар (справа) дожен быть на на основном сайте (http://rubaloffshore.com/profile.html). Если есть вложения страниц ворд-пресс одна в другую, то это должно быть видно в сайдбаре.
В ответах указывайте стоимость и сроки. Обсуждения по телефону.
Возможен наличный расчет если испольнитель в Питере.
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