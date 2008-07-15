Из исходного дизайна создать тему для WordPress

Нужно сделать примерно так: http://blog.rubaloffshore.com/.

Основной дизайн тут: http://www.rubaloffshore.com/.

Нужно:

1. Вывести два заголовка последних новостей или статей на главной странице.

2. Сделать как тему вопрдпресс, что бы ее можно было перенести на любой блог и не менять ничего в коде самого блога.

3. Реализовать верхнее меню так же как и в основном дизайне. Элементы меню — страницы в WordPress.

4. Сайдбар (справа) дожен быть на на основном сайте (http://rubaloffshore.com/profile.html). Если есть вложения страниц ворд-пресс одна в другую, то это должно быть видно в сайдбаре.

В ответах указывайте стоимость и сроки. Обсуждения по телефону.

Возможен наличный расчет если испольнитель в Питере.