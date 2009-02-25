Консультация по использованию программы

Установить Gallery 2, проконсультировать по настройке. В дальнейшем, возможно понадобится техническая поддержка (за отдельную плату). В своих предложениях указывайте цену. Просьба в личку не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Помогите разобраться с интерфейсом программы. инструкцию можно скачать на странице http://www.litres.ru/pages/cms/?page=6 (раздел Сотрудничество с разработчиками ПО).
чему нужно меня научить:
- Получать список авторов и жанров, размещенных на сайте «ЛитРес»
- Получать содержимое каталога «ЛитРес» (названия книг, аннотации, обложки и т.п.) полностью или с фильтрацией по заданным параметрам.
- Скачивать ознакомительные фрагменты книг
объяснить можно письмом или через icq. инструкцию дайте пожалуйста в режиме:
нажми это, введи такую строку, например вот так. Если хочешь сделать такой фильтр - введи такие параметры , например так.
Задача срочная
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