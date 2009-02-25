Консультация по использованию программы

$10
ПрочееЗавершен2 заявки262 просмотра
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Помогите разобраться с интерфейсом программы. инструкцию можно скачать на странице http://www.litres.ru/pages/cms/?page=6 (раздел Сотрудничество с разработчиками ПО).

чему нужно меня научить:

- Получать список авторов и жанров, размещенных на сайте «ЛитРес»

- Получать содержимое каталога «ЛитРес» (названия книг, аннотации, обложки и т.п.) полностью или с фильтрацией по заданным параметрам.

- Скачивать ознакомительные фрагменты книг

объяснить можно письмом или через icq. инструкцию дайте пожалуйста в режиме:

нажми это, введи такую строку, например вот так. Если хочешь сделать такой фильтр - введи такие параметры , например так.

Задача срочная

15 лет назад
kaysen
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Yna_
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Мне было приятно сотрудничать с Георгием. Он оказался не только исполнительным заказчиком, но и замечательным собеседником. Работать с ним в удовольствие! Оценка: 10+
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