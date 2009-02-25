Консультация по использованию программы

Помогите разобраться с интерфейсом программы. инструкцию можно скачать на странице http://www.litres.ru/pages/cms/?page=6 (раздел Сотрудничество с разработчиками ПО).

чему нужно меня научить:

- Получать список авторов и жанров, размещенных на сайте «ЛитРес»

- Получать содержимое каталога «ЛитРес» (названия книг, аннотации, обложки и т.п.) полностью или с фильтрацией по заданным параметрам.

- Скачивать ознакомительные фрагменты книг

объяснить можно письмом или через icq. инструкцию дайте пожалуйста в режиме:

нажми это, введи такую строку, например вот так. Если хочешь сделать такой фильтр - введи такие параметры , например так.

Задача срочная