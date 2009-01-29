Разбанивать сайты в Яндексе

$150
ПрочееЗакрыт2 заявки185 просмотров
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У меня есть сайты, забаненные в Яндексе

Если Вы сможете убедить Платона принять сайт - я заплачу за каждый проиндексированный по 15$

А сайтов у меня много!!!

Цена - за 10 сайтов

15 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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