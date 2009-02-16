Joomla 1.0.15+Sobi2

Необходимо разместить одну статью на 30 различных блог системах. Для этого либо использовать свой аккаунт, либо создать новые. Без разницы. Оплата 15wmz за 30 "копий" Требуется около 10 желающих. Возможно, через 15 дней процедуру повторить, с дополнительной оплатой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для этой связки нужно настроить ЧПУ, не как не получается это сделать перепробовал различные плагины и не как!
Кто сможет сделать.
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