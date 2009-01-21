Требуется консультация по приему платежей PayPal

Здравствуйте! Нашел шаблон для Joomla от templatemonster. Номер шаблона 22386. Нужна полная версия. вот ссылка на шаблон. http://osc3.template-help.com/joomla_22386/ Просьба в предложении указывать стоимость выполнения работы
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