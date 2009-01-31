Нужен шаблон на джумлу

ПрочееЗавершен5 заявок198 просмотров
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Здравствуйте! Нашел шаблон для Joomla от templatemonster. Номер шаблона 22386. Нужна полная версия. вот ссылка на шаблон. http://osc3.template-help.com/joomla_22386/ Просьба в предложении указывать стоимость выполнения работы

15 лет назад
den1980
43 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
rigos
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Сергей очень качественно и в минимальный срок справился с поставленной задачей. Рекомендую как отличного специалиста, имеющего все необходимые знания в области сайтостроения и html верстки.
хороший заказчик
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