Разместить статью в блогах

$15
ПрочееЗакрыт42 заявки496 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разместить одну статью на 30 различных блог системах.

Для этого либо использовать свой аккаунт, либо создать новые. Без разницы.

Оплата 15wmz за 30 "копий"

Требуется около 10 желающих.

Возможно, через 15 дней процедуру повторить, с дополнительной оплатой.

15 лет назад
dalmatin
Гость 
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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