HTML рассылка с картинками

Пытаюсь отправить HTML рассылку где используется фоновая картинка. В доступных мне почтовых программах она блокируется - показывает мой html без фона. Для отображения пользователю нужно нажать кнопку - отобразить картинки, что понятно никто делать не будет. Картинка jpg лежит на сервере и к ней указан абсолютный путь.

Требуется совет как это сделать чтобы картинка отображались.