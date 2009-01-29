HTML рассылка с картинками

ПрочееЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Пытаюсь отправить HTML рассылку где используется фоновая картинка. В доступных мне почтовых программах она блокируется - показывает мой html без фона. Для отображения пользователю нужно нажать кнопку - отобразить картинки, что понятно никто делать не будет. Картинка jpg лежит на сервере и к ней указан абсолютный путь.

Требуется совет как это сделать чтобы картинка отображались.

HTML
15 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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