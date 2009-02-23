Установить Gallery 2

ПрочееЗавершен8 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Установить Gallery 2, проконсультировать по настройке.

В дальнейшем, возможно понадобится техническая поддержка (за отдельную плату).

В своих предложениях указывайте цену.

Просьба в личку не писать.

15 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранный исполнитель
svip
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Очень толковый специалист, работа была выполнена на отлично.
Толково поставлено задание, оплата в срок. Советую.
  • Похожие заказы

  • Залить и настроить

    Нужно залить и настроить PHP фюжен. Плюс установить шаблон, по возможности немного подправить. Цена не высокая, но больше просто не могу проплатить - 3 у.е. Тематика Англия. Пишите только в проект.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка разделов в Джумле срочно

    Дело не сложное и не долгое. Оплата 2 уе сразу же. Сделать разделы в соответствии с меню каталога (не болшое меню), и в подразделах поставить картинки у самих подразделах

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа для специалиста IPB

    Нужен Специалист IPB доработать форум после обновления форума всплыло много багов надо доарабывать чтобы в финальном варианте был форум похож на начяльный вид его!

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • HTML рассылка с картинками

    Пытаюсь отправить HTML рассылку где используется фоновая картинка. В доступных мне почтовых программах она блокируется - показывает мой html без фона. Для отображения пользователю нужно нажать кнопку - отобразить картинки, что понятно никто делать не ...

    HTML
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайты

    Нужны готовые сайты или домены. Потрачу от 10 до 100 на 1 домен. Жду предложений. Спасибо.

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разбанивать сайты в Яндексе

    $150

    У меня есть сайты, забаненные в Яндексе Если Вы сможете убедить Платона принять сайт - я заплачу за каждый проиндексированный по 15$ А сайтов у меня много!!! Цена - за 10 сайтов

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Joomla 1.0.15+Sobi2

    $10

    Для этой связки нужно настроить ЧПУ, не как не получается это сделать перепробовал различные плагины и не как! Кто сможет сделать.

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад