Вытащить сайт (15-40 страниц) из веб-архива. Цена/сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установить Gallery 2, проконсультировать по настройке.
В дальнейшем, возможно понадобится техническая поддержка (за отдельную плату).
В своих предложениях указывайте цену.
Просьба в личку не писать.
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