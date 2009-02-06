Регистрация в каталогах предприятий.

Дело не сложное и не долгое. Оплата 2 уе сразу же. Сделать разделы в соответствии с меню каталога (не болшое меню), и в подразделах поставить картинки у самих подразделах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать регистрацию в каталогах предприятий. Цена - 2 вму за 10 каталогов. всего, для начала нужно 100. Только ручками. Жду предложений.
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