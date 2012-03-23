Нужно сделать файл для Яndex Маркета.

Необходимо увеличить число подписчиков страницы ВКонтакте. Важно, чтобы подписчики были реальными активными людьми (не удаленные и не фейки!).
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Нужен файл чтобы подключить Интернет-магазин к Яndex маркету.
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