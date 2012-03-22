Установить код Sape.ru на Joomla

Никогда не имел дела с этим двигом. Нужно установить новый код Сапы, чтоб отображались именно блоки рекламы, а не обычные ссылки. Нужно сделать так, чтоб можно было добавить и страницы форума (интегорированный в Joomla), и видеогалереи (аналогично).