Увеличение подписчиков

Здравствуйте уважаемые верстальщики ЗНАЮЩИЕ OpenCart! Нужно "наверстать" готовый дизайн на OpenCart и настроить некоторые модули. От Вас жду 2 цифры: стоимость и время.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо увеличить число подписчиков страницы ВКонтакте. Важно, чтобы подписчики были реальными активными людьми (не удаленные и не фейки!).
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