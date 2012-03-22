Верстка OpenCart

$100
ПрочееЗакрыт12 заявок193 просмотра
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Здравствуйте уважаемые верстальщики ЗНАЮЩИЕ OpenCart!

Нужно "наверстать" готовый дизайн на OpenCart и настроить некоторые модули.

От Вас жду 2 цифры: стоимость и время.

OpenCart
11 лет назад
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
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