Верстка OpenCart

Есть почти готовый сайт на рево. Необходимо сделать модуль рассылки последних опубликованных документов (только контент, но полностью, с фото) из определенной папки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые верстальщики ЗНАЮЩИЕ OpenCart!
Нужно "наверстать" готовый дизайн на OpenCart и настроить некоторые модули.
От Вас жду 2 цифры: стоимость и время.
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