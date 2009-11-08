Обучение программе AllSubmitter

Необходимо настроить рекламные компании в адвордсе, директе и бегуне. Настроить нужно так чтобы всё было продумано до мелочей, нужно будет собрать слова разбить на группы, составить под них обьявления, выстроить рекламный бюджет из-ходя из конкурентов и.т.д. Нужен ...