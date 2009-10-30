Контекстная реклама - грамотно настроить компании

Необходимо настроить рекламные компании в адвордсе, директе и бегуне.

Настроить нужно так чтобы всё было продумано до мелочей, нужно будет собрать слова разбить на группы, составить под них обьявления, выстроить рекламный бюджет из-ходя из конкурентов и.т.д.

Нужен человек исключительно с опытом, желательно дать доступ к какому нибудь уже настроенному Вами акку.

Пишите цену и срок за акк, пример:

Директ -10 уе

Адвордс - 10 уе

Бегун - 10уе

Все - 25 уе.

Возможно долгосрочное сотрудничество.