Контекстная реклама - грамотно настроить компании

$30
ПрочееЗакрыт2 заявки149 просмотров
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Необходимо настроить рекламные компании в адвордсе, директе и бегуне.

Настроить нужно так чтобы всё было продумано до мелочей, нужно будет собрать слова разбить на группы, составить под них обьявления, выстроить рекламный бюджет из-ходя из конкурентов и.т.д.

Нужен человек исключительно с опытом, желательно дать доступ к какому нибудь уже настроенному Вами акку.

Пишите цену и срок за акк, пример:

Директ -10 уе

Адвордс - 10 уе

Бегун - 10уе

Все - 25 уе.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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