Продвинуть сайт форумами

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки149 просмотров

Нужно зарегистрироваться примерно на 80 форумах и оставить в комментарии ссылку на сайт. Пишите цены сроки и примеры работы.

14 лет назад
Aisberg
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Помощь с сайтом uCoz, а точнее с СУ uCoz

    Очень нужно перевести уже существующие страницы в подстраницы, что бы в СУ выглядело это так - http://s54.radikal.ru/i145/1101/0a/d9791a9842e0.jpg сами не нашли как это сделать, готовы заплатить, тому кто знает и подскажет, как это сделать.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проблема с плагином для wordpress

    $50

    После переноса WP с денвера на хостинг, сайт выдаёт следующее: Ищется специалист, который не просто настроит сайт, а ещё и раскажет в чем была проблема и как её устранить :-)

    WordPress
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Почистить движок Pligg от спам-юзеров

    $10

    Есть сайт на основе Pligg, который спамят Задача - поудалять через админку все спаммеров, которые шлют английский текст или вопросы вместо текста.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поставить sape на сайтик (ДЛЕ)

    Поставить sape на сайтик. Движек - ДЛЕ. Аська 13328один4 P.S. Код стоит, но или не правильно поставили, или что-то забыли - сапа сайтик не кушает.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Запись выбора качества в кэш

    $5

    Есть сайт: dle на нем стоит shadowbox посмотреть можно тут http://serial-online.net/house-md/44-doktor-haus-7-sezon.html (скрипт модального окна для просмотра серий) видео берется из вконтакта нужно чтоб когда качество выбрал оно и оставалось при переходе на ...

    DLE
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка для сайта, shop-script

    Необходимо сделать доработку для сайта интернет магазина на движке shop script для обновления цен на товары. Суть доработки: На сайт подгружается файл csv через админку, файл состоит из 2 полей ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад