Доработка для сайта, shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт5 заявок121 просмотр

Необходимо сделать доработку для сайта интернет магазина на движке shop script для обновления цен на товары.

Суть доработки:

На сайт подгружается файл csv через админку, файл состоит из 2 полей : артикул и цена.

Соответственно на сайте (привязка через артикул) обновляется поле Цена.

14 лет назад
maxda00
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Графики в Flex

    Нужно сделать графики для отображение данных Примеры графиков, которые будут использоваться: http://flex.amcharts.com/examples/rotated_axis_labels http://flex.amcharts.com/examples/save_chart_as_image http://flex.amcharts.com/examples/save_chart_as_image

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вывод фото на главной WordPress

    $5

    Вывести фото на главной блога http://3korea.ru/ через произвольные поля WordPress Шаблон по адресу http://wpshower.com/free-wordpress-themes/suburbia-free-wordpress-theme/ WordPress 3.0

    WordPress
    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Блог на WordPress

    Здравствуйте! Ситуация следующая, есть доменное имя, есть хостинг, нужно помочь с установкой блога на вордпресс. Работа не сложная, нужно будет сделать через недельку-две. Нужно установить, настроить, поставить все что нужно для блога, возможно дать ...

    WordPress
    Прочее2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайт тестовым содержанием

    Есть сайт на русском языке с двумя типами пользователей (А и Б). Пользователь А может добавлять контент на сайт (скажем, Анкеты). Оба типа пользователей могут создавать встречи. Все описанные ниже операции/действия совершаются в пределах сайта ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка существующего сайта на базе 1С-Битрикс

    Задача внести доработки на сайт который уже работает в сети. Сайт сделан на версии 1С-Битрикс-Стандарт. ТЗ приложено. Более детальное описание ТЗ предоставлю после согласования работы. Остальные в частной беседе.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно платное решения в сложной ситуации

    Такая ситуация: у меня 9 сайтов строительной тематики, но разных категорий. (электрики, сантехники, отделочники, фасадчики и тд) но везде указан один телефон. мне сказали что яндексу это не нравится и называется это ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Помощь с css, сайт на wordpress

    Столкнулся с проблемой: не отображается блок вывода цветовой гаммы обуви. Уже всю голову сломал. Пример: hector-rusland.ru/?cat=3 участок кода который генерит вордпресс, и который не отображается: ...

    CSSWordPress
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна помощь по vbulletin suite

    Нужна помощь по vbulletin suite. А именно помощь в настройке самой CMS, создании категорий, разделов, вывод контента, данных с форума. И объяснить подробно как им полноценно пользоваться, то есть подробное описание функционала. ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад