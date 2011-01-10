Блог на WordPress

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Закрыт9 заявок201 просмотр

Здравствуйте!

Ситуация следующая, есть доменное имя, есть хостинг, нужно помочь с установкой блога на вордпресс. Работа не сложная, нужно будет сделать через недельку-две. Нужно установить, настроить, поставить все что нужно для блога, возможно дать консультацию.

Кто возьмется и за сколько денег?

Один очень важный момент, пишите свои предложения только те, кто имеет опыт в этом деле, в противном случае негативный отзыв гарантирован )

Удачи!

WordPress
14 лет назад
bovol
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

SAart
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

SAart
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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