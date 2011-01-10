Блог на WordPress

Здравствуйте!

Ситуация следующая, есть доменное имя, есть хостинг, нужно помочь с установкой блога на вордпресс. Работа не сложная, нужно будет сделать через недельку-две. Нужно установить, настроить, поставить все что нужно для блога, возможно дать консультацию.

Кто возьмется и за сколько денег?

Один очень важный момент, пишите свои предложения только те, кто имеет опыт в этом деле, в противном случае негативный отзыв гарантирован )

Удачи!