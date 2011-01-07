Нужно сделать графики для отображение данных Примеры графиков, которые будут использоваться: http://flex.amcharts.com/examples/rotated_axis_labels http://flex.amcharts.com/examples/save_chart_as_image http://flex.amcharts.com/examples/save_chart_as_image
Наполнить сайт тестовым содержанием
Есть сайт на русском языке с двумя типами пользователей (А и Б). Пользователь А может добавлять контент на сайт (скажем, Анкеты). Оба типа пользователей могут создавать встречи. Все описанные ниже операции/действия совершаются в пределах сайта (никаких внешних ресурсов типа почты использовать не надо).
Нужно:
* Зарегистрировать 100 пользователей А (5 полей для заполнения)
* Зарегистрировать 30 пользователей Б (форма для заполнения большая и непростая)
* Добавить от имени 100 пользователей А 150 Анкет (т.е. в среднем по 1-2 анкеты на пользователя А) (форма для заполнения тоже большая и непростая)
* Отправить эти Анкеты пользователям Б (каждый пользователь А имеет право отправить одну Анкету не более чем троим пользователям Б) (3 клика)
* Обменяться между пользователями в общей сложности 200 сообщениями (при этом несколько сообщений может входить в одну тему - как на форуме, поэтому тем должно быть примерно 50) (тут все просто)
* Создать 20 встреч (по 10 со стороны каждого типа пользователей) (аналогично - все просто)
* Понажимать в некоторых местах кнопки рейтингования/оценки Анкет, добавить комментарии к Анкетам
* Сделать еще кое-какие незначительные телодвижения.
Важно - при возникновении каких-то проблем/вопросов/ошибок - документировать их в нашей системе учета ошибок и вопросов (RedMine - интуитивно простой и понятный интерфейс, с этим проблем не возникнет). За усердное документирование ошибок и вопросов будет бонус.
Приоритет тем, кто может начать это делать сейчас.
Оплата только Яндекс.Деньгами или пополнение банковского счета в рублях (другие формы оплаты возможны, но займут очень много времени).
Не пишите в личку!
Жду сюда оценку по деньгам.
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