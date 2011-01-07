Наполнить сайт тестовым содержанием

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Закрыт10 заявок372 просмотра

Есть сайт на русском языке с двумя типами пользователей (А и Б). Пользователь А может добавлять контент на сайт (скажем, Анкеты). Оба типа пользователей могут создавать встречи. Все описанные ниже операции/действия совершаются в пределах сайта (никаких внешних ресурсов типа почты использовать не надо).

Нужно:

* Зарегистрировать 100 пользователей А (5 полей для заполнения)

* Зарегистрировать 30 пользователей Б (форма для заполнения большая и непростая)

* Добавить от имени 100 пользователей А 150 Анкет (т.е. в среднем по 1-2 анкеты на пользователя А) (форма для заполнения тоже большая и непростая)

* Отправить эти Анкеты пользователям Б (каждый пользователь А имеет право отправить одну Анкету не более чем троим пользователям Б) (3 клика)

* Обменяться между пользователями в общей сложности 200 сообщениями (при этом несколько сообщений может входить в одну тему - как на форуме, поэтому тем должно быть примерно 50) (тут все просто)

* Создать 20 встреч (по 10 со стороны каждого типа пользователей) (аналогично - все просто)

* Понажимать в некоторых местах кнопки рейтингования/оценки Анкет, добавить комментарии к Анкетам

* Сделать еще кое-какие незначительные телодвижения.

Важно - при возникновении каких-то проблем/вопросов/ошибок - документировать их в нашей системе учета ошибок и вопросов (RedMine - интуитивно простой и понятный интерфейс, с этим проблем не возникнет). За усердное документирование ошибок и вопросов будет бонус.

Приоритет тем, кто может начать это делать сейчас.

Оплата только Яндекс.Деньгами или пополнение банковского счета в рублях (другие формы оплаты возможны, но займут очень много времени).

Не пишите в личку!

Жду сюда оценку по деньгам.

14 лет назад
LoginovInvestmen
Логинов 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Estell
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$120
3 дня

Заявки фрилансеров

Estell
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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